أسهم فينكس ترتفع 50‎% بأولى جلسات تداولها في سوق أبوظبي

قفز سهم شركة «فينيكس»، وهي تكتل تكنولوجي متخصص بالحلول المتطورة في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، ، بنحو 50%، في أول يوم تداول لها بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ققزت أسهم الشركة التي أدرجت ضمن السوق الأول بالفئة الثانية بنحو 50% إلى 2.25 درهم مقارنة مع سعر الطرح البالغ 1.5 درهم.

وسيتم فتح الحدود السعرية ما يعني الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها والبالغ 15% أعلى و10% أدنى أمام التداول بسهم «فينيكس»، وهي تكتل تكنولوجي متخصص بالحلول المتطورة في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية؛ وذلك استناداً لأحكام قواعد التداول المعمول بها في السوق.

وتكون مجموعة فينيكس بذلك أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين بالشرق الأوسط يتم إدراجه في سوق الأسهم.

وتتخصص مجموعة فينيكس التي تأسست في أبوظبي من قبل بيجان علي زادهفرد ومناف علي، في مجموعة من الخدمات، بدءًا من الحوسبة عالية الأداء والعملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.

وكانت فترة الاكتتاب انتهت في أسهم المجموعة يوم 18 نوفمبر الماضي، وكانت أعلنت عن تغطية الاكتتاب بنحو 33 مرة؛ حيث شهد الطرح طلباً هائلاً من الأفراد الذين تجاوز اكتتابهم 180 مرة المعروض. كما أظهر المستثمرون المحترفون أيضاً دعماً قوياً؛ حيث أسهموا في زيادة الاكتتاب بمقدار 22 ضعفاً.

وفي الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت «فينكس» أرباحاً قدرها 144.4 مليون دولار (530 مليون درهم) مقابل أرباح قدرها 138.9 مليون دولار (509.7 مليون درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 4%.

وبلغت إيرادات الشركة 229.54 مليون دولار (842.4 مليون درهم) خلال أول 9 شهور من 2023، مقابل 755.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2022.

وكانت إيرادات المجموعة بلغت نحو 755.4 مليون دولار (2.77 مليار درهم) في عام 2022، مقارنة بـ178.5 مليون دولار (655 مليون درهم) في عام 2021، بنمو 323.19%.