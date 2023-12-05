كيفية تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتملك

تتيح خدمة تسجيل عقد إيجاري ينتهي بالتملك، في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التقدّم بطلب تسجيل العقد بأنواعه، سواء كان طلب تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتملك، أو طلب تسجيل إيجار ينتهي بالتملك على بيع مبدئي، أو طلب تسجيل إيجار ينتهي بالتملك على تسجيل بيع مبدئي، أو طلب تسجيل إيجار ينتهي بالتملك على حق منفعة.

وتسمح هذه الخدمة أيضاً بتسجيل حق منفعة بالإيجار بين بائع ومشتري العقار، والجهة المموّلة، والذي يتم بموجبه تحصيل دفعات من المشتري لصالح الجهة المموّلة تنتهي بتملك المشتري للعقار.