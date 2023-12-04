الإمارات وأوزبكستان تتعاونان للاستثمار في الطاقة

أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم جديدة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقّعها ممثلون عن الوزارتين، الالتزام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، وتضع مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون الاستثماري، مع التركيز على القطاعات الرئيسة، مثل مصادر توليد الطاقة المتجددة، ونقلها وتوزيعها في جمهورية أوزبكستان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء أساس للاستثمار الإيجابي، من خلال تبادل المعرفة التقنية والتشاور والمهارات والخبرات بين البلدين، وهو ما يمهد الطريق لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمحلية ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.