«متروبوليتان كابيتال»: 90 مليار درهم حجم سوق أبوظبي العقاري في 2024

قال يفجيني راتسكيفيتش الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، إن سوق العقارات في أبوظبي سيواصل تسجيل طفرة ملحوظة في النشاط، حيث وصل إجمالي حجم الصفقات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 إلى 42 مليار درهم إماراتي، أي ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في عام 2022.

وفي تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، توقع راتسكيفيتش أن يستمر هذا النمو القوي في عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق أبوظبي قد يصل إلى ما بين 80-90 مليار درهم. وأوضح أن هناك عدة عوامل تعزز هذا المسار التصاعدي، منها الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة، وطرح مشاريع جديدة ودخول مشترين جدد من الصين.

أبرز الاتجاهات

وتابع: «من أبرز الاتجاهات في سوق العقارات في أبوظبي هو الأهمية المتزايدة لقطاع العقارات الفاخرة. ونحن نشهد استجابة من قبل المطورين لهذا الطلب المتنامي عبر إطلاقهم العديد من المشاريع الفاخرة. وحتى في سوق العقارات الثانوية، هناك تحول واضح نحو العقارات الفاخرة. ويتجلى ذلك في الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته مناطق مثل حد السعديات، الأمر الذي يعكس نمو التوجه نحو أساليب المعيشة الفاخرة».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن السوق يشهد أيضاً تسليم مشاريع قيد الإنشاء حالياً، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع بشكل كبير في تعزيز إجمالي حجم الصفقات في عام 2024.

جنسيات المشترين

وذكر أن المشهد المتغير لجنسيات المشترين في سوق العقارات يعد تطورًا جديرًا بالملاحظة. ويشير الانخفاض في عدد المشترين الروس، مع استبدال حصتهم بمشترين من أوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي والهند وباكستان، إلى تنوع قاعدة المستثمرين.

أهم مناطق للاستثمار

وحول أهم مناطق للاستثمار العقاري في أبوظبي، قال الرئيس التنفيذي إن هناك 3 مناطق هي جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم، حيث تتصدر جزيرة الريم في عدد الصفقات، بينما تتصدر جزيرة السعديات في حجم الصفقات.

وتكتسب منطقة غنتوت شعبية كبيرة، وذلك على خلفية مشاريع مثل حدائق الجرف ومشروع أوهانا باي ذا سي، وهو مجتمع ساحلي فاخر يقع بين أبوظبي ودبي. ومن المتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير مع اقتراب موعد تسليم أولى وحدات مشروع أوهانا، وفق ما قاله «راتسكيفيتش».

أغلى فيلا في أبوظبي

وذكر أن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية قامت مؤخراً بإدراج أغلى فيلا قصر في أبوظبي اليوم بصفتها الوكالة التي تمثل الطرف البائع على أساس حصري. وتقع الفيلا التي تبلغ قيمتها 98 مليون درهم إماراتي في مشروع "أوهانا باي ذا سي" الحصري، ومن المقرر أن يتم تسليمها في الربع الأخير من عام 2025.



الحصة السوقية

وقال الرئيس التنفيذي، إن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية تتمتع بحصة سوقية كبيرة تبلغ 20% من سوق العقارات الفاخرة في جزيرة السعديات، التي تحتضن أرقى مشروع تطوير عقاري في أبوظبي. وأضاف: «قد نجحنا في تنفيذ العديد من الصفقات مرتفعة القيمة في جزيرة السعديات، منها بيع شقة بنتهاوس في مجمع اللوفر ريزيدنسز أبوظبي، وإعادة بيع العديد من الفلل في مشروع حد السعديات».



أفضل مشروعات في دبي

ومن جانبه علق نيكيتا كوزنتسوف الرئيس التنفيذي متروبوليتان بريميوم بروبرتيز حول أفضل 3 مناطق للاستثمار في دبي في الوقت الحالي وعن المشاريع الأكثر جاذبية قائلا: «يتمتع مشروع هافن الذي أطلقته شركة الدار العقارية مؤخراً، والعقارات في منطقة ند الشبا من شركة دبي للعقارات بجاذبية كبيرة بين المستثمرين. ونحن نشهد اتجاهاً متزايدًا لتحول الطلب من العقارات المطلة على الشاطئ إلى مجتمعات الفلل والعقارات الواقعة في نخلة جبل علي».