سوق دبي الحرة.. «أفضل مؤسسة تجزئة للعام»

حصلت سوق دبي الحرة على جائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام»، خلال الحفل السنوي الـ11 لتوزيع «جوائز غلف بزنس»، الذي أقيم في فندق «بلازو فيرساتشي دبي»، أخيراً، لتسجل بذلك المرة الخامسة التي تفوز بها بهذه الجائزة خلال مسيرتها.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين: «تكريم جديد رائع نضيفه إلى سجل سوق دبي الحرة الحافل بالجوائز المحلية والعالمية، وسعداء بالفوز للمرة الخامسة بجائزة (أفضل مؤسسة تجزئة للعام) من (جوائز غلف بزنس)». وتابع: «أغتنم هذه المناسبة للتوجه بجزيل الشكر إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الكبير والدائم لمؤسستنا».