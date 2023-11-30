«سوق السفر العربي 2024» يسلط الضوء على «السفر الفاخر»

تنطلق في الفترة من السادس إلى التاسع من مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات «معرض سوق السفر العربي 2024»، الذي سيسلط فيه خبراء السياحة من أنحاء العالم، الضوء على سوق السفر الفاخر.

وسيشهد المعرض مشاركة مجموعة متنوعة من عارضي السفر الفاخر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، مع علامات تجارية مثل: «أتلانتس النخلة»، و«ماندرين أورينتال دبي (بي في آي) المحدودة»، و«جميرا إنترناشيونال إل إل سي»، وخدمة «إير تشارتر»، و«حياة إنترناشيونال»، و«مايفير جيتس»، ومجموعة فنادق «ماينور»، و«نيرفانا القابضة»، وفنادق ومنتجعات «ويندهام»، حيث سيوفر المعرض منصّة مثالية للحاضرين من كل أنحاء العالم لاستكشاف المشهد المتغير للسفر الفاخر، بما في ذلك الاتجاهات والابتكارات المستقبلية ومحركات ريادة الأعمال وفرص النمو.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «من خلال دمج السفر الفاخر كموضوع فرعي في (سوق السفر العربي 2024)، فإننا نجعل حدثنا متماشياً مع مستقبل السفر، حيث سيكون هذا الجزء بمثابة عدسة يمكننا من خلالها رؤية الخيارات الصديقة للبيئة، والحفاظ على الثقافة والتقنيات المتطورة، حيث يجسد سوق السفر العربي رؤية مستقبلية تجمع بين الرفاهية والأخلاق، ما يضع معياراً جديداً لصناعة السفر».

وأضافت: «حافظت منطقة الشرق الأوسط على سُمعتها وعززت مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والسفر الفاخر على مدار الـ12 شهراً الماضية، فقد كان من المثير أن نرى هذا القطاع يتطور في جميع أنحاء المنطقة، حيث تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية للسياحة الفاخرة في محاولة لدفع التنويع الاقتصادي، وسيوفر المعرض بيئة مثالية مناسبة لدراسة هذه الاتجاهات بمزيد من التفصيل».

يذكر أن النسخة الـ30 من معرض سوق السفر العربي في مايو 2023 شهدت حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر سجلوا رقماً قياسياً جديداً للمعرض، إذ استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، ما وفر منصة عالمية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وسينعقد «معرض سوق السفر العربي 2024» بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: «دبي للسياحة» كشريك الوجهة، و«طيران الإمارات» بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات «آي إتش جي» بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة «الريس للسفريات» بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

ووفقاً لورقة المعلومات العالمية للسفر والسياحة لعام 2023 الصادرة عن شركة «يوجوف»: «السفر الفاخر بعد الجائحة»، قال أكثر من (61%) في دولة الإمارات إنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل القيام بتجارب السياحة المسؤولة والصديقة للبيئة والمستدامة، ما يدل على أن المستهلكين لم يعودوا ينظرون إلى قطاع الرفاهية على أنه يقتصر فقط على القيام بتجارب الترفيه.