غرفة تجارة دبي تؤكد التزامها خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً في مقرها الرئيس اجتماعها الفصلي الرابع لعام 2023 مع مجموعات ومجالس الأعمال، حيث تناول الاجتماع جهود ومبادرات الغرفة لدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال المحلي في دبي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعد مجموعات ومجالس الأعمال من الركائز الرئيسة لمجتمع الأعمال في دبي، وعنصراً أساسياً في مناقشة المسائل المتعلقة بسياسات وتشريعات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية. ولذلك من المهم جداً أن نستمر في التواصل مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لتحسين بيئة الأعمال في دبي. وتساعدنا هذه المناقشات على تحقيق أهدافنا وأولوياتنا الاستراتيجية بتحفيز وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ دورنا كجسر للحوار بين القطاعين العام والخاص». وأضاف لوتاه: «يعكس الحوار المستمر مع مجموعات ومجالس الأعمال التزامنا تلبية الاحتياجات المتطورة لمنظومة الأعمال في دبي، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للمال والأعمال».

ودعا المدير العام لغرف دبي، مجالس الأعمال، للعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، ودعم توسع شركات الإمارة في الأسواق الخارجية، ودعم تجارة دبي البينية مع الأسواق العالمية، مشدداً على الدور المهم الذي تلعبه مجالس الأعمال في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

وناقش الاجتماع أيضاً المسائل والموضوعات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء الأخير، رقم 100 لسنة 2023، بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؛ وكذلك القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة بموجب قانون ضريبة الشركات. وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في النشاط التجاري والاقتصادي في دبي، لأنها تضمن تمثيل جميع قطاعات الأعمال، وتسهل الحوار بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي.