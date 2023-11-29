مطار أبوظبي الجديد يتيح الصعود إلى الطائرة دون وثائق

أعلنت «مطارات أبوظبي» عن بدء استخدام مطار أبوظبي الدولي الجديد مبنى المسافرين (A)، خاصية المرور عبر الجوازات، وصعود المسافرين إلى الطائرة من دون الحاجة إلى تقديم أوراق ثبوتية أو أي وثائق، وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات التعرف إلى الوجه.

وقالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ«مطارات أبوظبي»، إيلينا سورليني، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن «مبنى المسافرين الجديد يُعدّ واحداً من أكبر مباني المطارات في العالم»، موضحة أنه «تم تصميم المبنى لاستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، من خلال تسع نقاط اتصال بيومترية في مراحل مختلفة من الرحلة، بما في ذلك منطقة تسليم الحقائب والخدمة الذاتية لتسليم الحقائب، ما يمكّن المسافرين من الوصول إلى بوابة صعود الطائرة خلال 12 دقيقة من دخول المطار، فيما تصل إلى 18 دقيقة للقادمين، و30 دقيقة لركاب (الترانزيت)، الأمر الذي يقلل من الانتظار ويزيد من الكفاءة التشغيلية للمطار».

وكشفت سورليني عن بدء استخدام نظام ذكي إلكتروني لتتبع الحقائب والتعامل مع الأمتعة في المطار الجديد، لافتة إلى أن النظام مزوّد بأحدث وسائل التكنولوجيا، ويخصص رمزاً خاصاً لكل حقيبة، ويتم تتبعها طوال الرحلة، لضمان عدم ضياع حقائب المسافرين.

وأضافت أن «النظام الجديد قادر على إنجاز ما يصل إلى 19 ألفاً و200 حقيبة في الساعة، بمتوسط فترة انتظار تصل إلى 20 دقيقة على الأكثر.

وتوقعت سورليني أن يصل عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي إلى 22 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، فيما من المتوقع استقبال نحو 2.29 مليون مسافر خلال ديسمبر المقبل، تزامناً مع مؤتمر «كوب 28»، الذي تنطلق فعالياته غداً في مدينة إكسبو دبي وتستمر حتى 12 ديسمبر. كما توقعت حدوث زيادة كبيرة في عدد المسافرين عبر المطار خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن مبنى المسافرين (A) يربط المسافرين بأكثر من 117 وجهة رئيسة حول العالم، من خلال 28 شركة طيران دولية، فضلاً عن أن المطار قادر على استقبال 79 طائرة في الوقت نفسه.

وذكرت سورليني أنه، وفقاً للمؤشرات الراهنة، فإن مبنى المسافرين الجديد سيستقبل أكثر من مليوني مسافر شهرياً خلال الموسم الشتوي للسفر، بينما يصل عدد الرحلات إلى 410 رحلات يومياً، مقارنة بـ340 رحلة خلال موسم الصيف الماضي، مدفوعاً بتزايد زوّار الإمارة نتيجة لتنظيم جائزة الاتحاد الكبرى «فورمولا 1»، واستضافة «كوب 28»، وإجازة الفصل الدراسي الثاني، والفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها أبوظبي.

وقالت إن «هناك زيادة في حركة الطائرات منذ تشغيل المطار الجديد تصل إلى 20%، كما زاد عدد المسافرين منذ أكتوبر الماضي حتى الآن بنسبة 49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبرامج في «مطارات أبوظبي»، سليمان السكسك، إن «المطار الجديد يوفر مساحة كبيرة للتجزئة تقدر بـ35 ألف متر مربع، وتضم 163 محلاً ومطعماً ومقهى، ما يوفر خيارات واسعة للتسوّق وتناول الطعام»، لافتاً إلى أن الفندق الجديد الخاص بالمطار، الذي يضم 138 غرفة، سيستقبل المسافرين خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحول تطبيق معايير الاستدامة في المبنى الجديد، أكد السكسك أن المبنى الجديد يتبع أحدث معايير الاستدامة، وهو مصمم بشكل يحقق وفراً كبيراً في استهلاك المياه والكهرباء، والاستفادة من الإنارة الطبيعية عبر ضوء الشمس، كما يوفر المبنى ما لا يقل عن 5300 طن من انبعاثات الكربون سنوياً، (الانبعاثات الصادرة من 1060 سيارة)، فيما تم تركيب 7540 لوحاً للطاقة الشمسية في مواقف السيارات.

• يمكن للمسافرين الوصول إلى بوابة الصعود خلال 12 دقيقة من دخول المطار.

11 ألف مسافر في الساعة

قالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ«مطارات أبوظبي»، إيلينا سورليني، إن «المساحة الإجمالية لمبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي تصل إلى 742 ألف متر مربع، ما يجعله واحداً من أكبر مباني المطارات في العالم، كما تم تصميمه ليستطيع خدمة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، والتعامل مع 11 ألف مسافر في الساعة».

