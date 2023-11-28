54% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لأبوظبي

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية: «خلال الفترة الماضية من العام الجاري، تمكنت القطاعات غير النفطية في أبوظبي من مواصلة أدائها القوي، حيث شهدت معدلات نمو مرتفعة تجاوزت نسبة الـ12% في الربع الثاني من العام الجاري، وتبلغ مساهمة القطاعات غير النفطية الآن ما يقرب من 54% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي. وحققت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية نمواً بنسبة 13% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري».

وتابع الزعابي: «شهد القطاع المالي، نمواً ملحوظاً بلغ نحو 30% في الربع الثاني من العام الجاري. ومن المتوقع أن يواصل القطاع مساره التصاعدي ليحقق معدل نمو سنوياً يصل إلى 13% في عام 2023».