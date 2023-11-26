تخريج الدفعة الثالثة من «شباب الطاقة النظيفة»

أفاد مركز الابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأنه تم تخريج الدفعة الثالثة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، الهادف إلى تطوير معارف وخبرات قادة الطاقة الشباب في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وريادة الأعمال، وتحفيز مشاركتهم في تسريع عجلة العمل المناخي. وشملت الدفعة الثالثة من البرنامج تخريج 25 منتسباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف جامعات دولة الإمارات.

وجرى عرض المشروعات المبتكرة التي قدمها الخريجون، خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية، الذي نظمته الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي على مدار أربعة أيام.