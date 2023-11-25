تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات تشمل 1500 سلعة

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، أنها ستطلق حملة تخفيضات بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، إلى جانب خصومات وخفض أسعار سلع أساسية، وذلك اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري حتى السادس من ديسمبر المقبل.

وأفادت التعاونية في بيان، بأن الحملة تشمل 1500 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية، تعتبر الأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين، بنسبة خصومات تصل إلى 60%.

وأوضحت أن حملة التخفيضات تركز على المنتجات الإماراتية، إلى جانب اللحوم والدجاج الطازج والمجمد والأرز والسكر والطحين والمياه المعبأة وغيرها من السلع الأساسية، حيث تم اختيار هذه السلع بناء على إحصاءات قامت بها التعاونية على المواد الأكثر استهلاكاً من قبل عملائها.

وأشارت إلى أنها بدأت احتفالاتها بعيد الاتحاد منذ 23 نوفمبر 2023، بإطلاقها حملة تخفيضات بعنوان «استعد لليوم الوطني الإماراتي»، والتي لاتزال مستمرة حتى يوم غد السبت.

وأكدت التعاونية حرصها على طرح عروض ترويجية على مدار العام، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين، من خلال توفير أجود المنتجات بقيمة تنافسية.