الإمارات تستحوذ على 40% من حركة طيران رجال الأعمال في المنطقة

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي، إن دولة الإمارات تستحوذ على ما يراوح بين 35 و40% من حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف النقبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة «إيكاو» بشأن الطيران والوقود البديل - وبعد توقيع اتفاقية تعاون بين «ميبا» وهيئة الطيران المدني - أن عدد الطائرات الخاصة أو طائرات رجال الأعمال التي تعمل في الإمارات يتخطى 500 طائرة، فيما يتخطى عدد الطائرات المسجلة في الدولة 200 طائرة.

وأشار إلى أن عدد الطائرات التي تعمل في السوق المحلية، ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن عملية التسجيل لم تتم لكثير منها، باعتبار أن ذلك يرتبط بأمور إجرائية تحتاج إلى بعض الوقت.

وحول الاتفاقية التي تم توقيعها، أمس، بين «ميبا» والهيئة العامة للطيران المدني، أفاد النقبي بأنها تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون وتطوير عمل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وزيادة حركة هذا القطاع المحوري، بحيث يتم استقطاب مزيد من الطائرات لتكون مسجلة في دولة الإمارات، أو لتعمل انطلاقاً من السوق المحلية.

وقال النقبي: «يعد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لاعباً أساسياً في منظومة الطيران في دولة الإمارات، إذ تعد الإمارات قائدة في مجال طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ونطمح لأن تكون الدولة القاعدة الأساسية والمقر الأساسي لطيران رجال الأعمال في المنطقة». وذكر أن الاتفاقية ستنطوي على توقيع بعض العقود الرامية إلى تطوير هذه الصناعة، وعلى تأسيس لجان متخصصة، سواء في مجال التشغيل أو التسجيل أو المناولة الأرضية.

وفي ما يخص الطيران الخاص، واعتماد الوقود البديل في عمليات التشغيل، أشار إلى أن طيران رجال الأعمال، من ضمن منظومة دعم استخدام وقود الطيران المستدام، عن طريق المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال.

علي النقبي:

طيران رجال الأعمال والطيران الخاص يعدّان لاعباً أساسياً في منظومة الطيران في دولة الإمارات.