إدراج «صكوك خضراء» مقومة بالدرهم في سوق أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، عن إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويهدف هذا الإصدار الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية، إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام، ونركز في سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير وصول المستثمرين إلى خيارات مبتكرة ومتنوعة، والتي تخدم احتياجاتهم وتلبي أهدافهم طويلة المدى. وهذه الاستراتيجية لا تعمل فقط على خلق الفرص للمستثمرين، بل تسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «يمثّل هذا الإدراج إنجازاً مهماً في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي». وتابعت: «يعتبر بنك أبوظبي الأول رائد التمويل المستدام في المنطقة، وهو ما تجسد في إطلاقه أول سندات خضراء عام 2017 وإصداره أول أداة دين خضراء مقومة بالدرهم».

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، أدرج الشهر الماضي سندات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار، سبقها إدراج سندات خضراء بقيمة مليار دولار من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كما سبقها العام الماضي إدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار من قبل شركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.