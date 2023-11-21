الإمارات تعزز مكانتها لاعباً رئيساً في الساحة المالية العالمية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك رئيس معهد بورصة نيويورك، جون تاتل، أن دولة الإمارات عززت مكانتها لاعباً رئيساً في الساحة المالية العالمية من خلال المشروعات والمبادرات الاقتصادية، ما يجعلها شريكاً مثالياً لبورصة نيويورك في استكشاف أسواق جديدة.

وقال تاتل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن أسواق المال في دولة الإمارات تتمتع بإمكانات ومرونة كبيرة، مع التزامها المستمر بالابتكار والتطوير، وهو ما يتجلى في العدد الكبير من المشروعات والمبادرات الاقتصادية.

وأضاف أن التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية يجعلها سوقاً مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما دفعنا إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في عدد من الأنشطة الرئيسة، مؤكداً أن هذه الشراكة هي خير دليل على ما نراه في هذه المنطقة من إمكانات ونمو.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك: «لقد كانت زيارتي الأولى إلى دولة الإمارات بمثابة مفاجأة حقيقية، حيث رأيت حجم الإمكانات الموجودة في المنطقة، ومدى تطور القطاع المالي».

وقال: «بطبيعة الحال، نسعى في بورصة نيويورك دائماً إلى توسيع نطاق أعمالنا على مستوى العالم، واستكشاف فرص جديدة لعقد شراكات استراتيجية، لذلك تأتي شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزز وجودنا في المنطقة، كما تمثل فرصة استراتيجية لربط اثنين من الأسواق المالية متسارعة النمو». وأشار إلى أن في هذا التعاون فرصة مهمة لبناء جسر بين الشرق والغرب، ما يعود بالنفع على المستثمرين والمصدرين في المنطقتين. وقال: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز بشكل كبير الاتصال بين الأسواق العالمية، وتزود المستثمرين الدوليين في الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى الأسواق والشركات عالية الأداء في منطقة الخليج وخارجها أيضاً».