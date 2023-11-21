«أبوظبي للصادرات» يستهدف رفع تمويلاته إلى 3 مليارات درهم

قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، محمد سيف السويدي، إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة، عززت من مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، وأسهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التمويلات التي قدمها «أدكس» بلغت 2.5 مليار درهم، فيما يستهدف المكتب رفع تمويلاته إلى نحو ثلاثة مليارات درهم مع نهاية العام الجاري.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مكتب أبوظبي للصادرات يعتزم خلال المرحلة المقبلة تمويل المصنّعين الإماراتيين لدعم وصول منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، والذي سيسهم في تعزيز مكانة وحضور الشركات الوطنية في الأسواق العالمية، لاسيما التي لا يوجد بها المصدر المحلي.

وتابع السويدي: «انطلاقاً من حرصنا على توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية، وقّع المكتب 14 اتفاقية ومذكرة تعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، أسهمت في تنمية ودعم الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية».

ولفت إلى أن «أدكس» يسهم في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتمكينها من توسيع أنشطتها التجارية لوصولها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي، لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية.

وذكر مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن مكتب أبوظبي للصادرات أسهم منذ تأسيسه في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، تماشياً مع توجهات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.