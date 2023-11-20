مشروع تحت الإنجاز..«أوليفيا ريزيدنسز».. مشروع سكني فاخر بـ 15% عائد إيجار سنوياً

تنفذ «شركة كارما للتطوير العقاري» مشروعها السكني الفاخر الجديد «أوليفيا ريزيدنسز» بقيمة 300 مليون درهم، بجوار «غرين كوميونيتي» في منطقة «مجمع دبي للاستثمار 1».

يضم المشروع 229 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف، مع تشطيبات من الدرجة الأولى، وإطلالة لكل منها، بأسعار تبدأ من 680 ألف درهم.

يتصف المشروع الجديد بموقع مميز بجوار محطة المترو، والعديد من المتاجر والمطاعم ومرافق الرعاية الصحية والمدارس المعروفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز في الربع الثاني من عام 2026.

تتيح الشركة خطة سداد جديدة (10/90)، التي تتيح للمشتري سداد دفعة مقدمة بنسبة 10%، تليها دفعات بنسبة 1% لمدة 90 شهراً، كما يمكن للمستثمرين الحصول على نسبة تصل إلى 15% من عائد الإيجار السنوي، قالت عنه الشركة إنه لا مثيل له في أي مشروع آخر ضمن هذه الفئة.