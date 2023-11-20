في صفقة استثنائية.. بيع أغلى شقة «بنتهاوس» في دبي بـ 500 مليون درهم

أبرمت «شركة بروفيدنت إستيت»، أخيراً، صفقة استثنائية لبيع شقة «كومو ريزيدنسز بنتهاوس» من «شركة نخيل العقارية» مقابل 500 مليون درهم (136 مليون دولار).

وبحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد حازت الشقة الـ«بنتهاوس»، الواقعة في قلب «نخلة جميرا»، رسمياً، على لقب أغلى «بنتهاوس» تم بناؤه وبيعه على الإطلاق في دبي. كما احتلت الشقة المرتبة الثالثة بين أغلى «بنتهاوس» تم بناؤه وبيعه في العالم، بعد شقة الـ«بنتهاوس» في «ون هايد بارك» في العاصمة البريطانية لندن، التي تم بيعها بـ237 مليون دولار، و«أوديون تاور» في موناكو التي بيعت بسعر 440 مليون دولار.

وتبلغ مساحة «كومو ريزيدنسز بنتهاوس» 21 ألفاً و949 قدماً مربعة، وهي عبارة عن شقة مترامية الأطراف مكونة من خمسة غرف نوم تجسد الحياة الفاخرة. ويجمع التصميم الداخلي بين الجماليات المعاصرة، والتطور المواكب لجميع الأوقات، فيما من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2027.