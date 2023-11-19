«الإمارات للتنمية» ملتزم بتنمية سوق الطاقة الشمسية

أكد مصرف الإمارات للتنمية التزامه بحفز نمو سوق الطاقة الشمسية في الدولة، تماشياً مع الرؤى والاستراتيجيات الحكومية للنمو الاقتصادي المستدام، وتوجهاتها في دعم تنويع مصادر الطاقة وتبني مشروعات الطاقة النظيفة، لاسيما الطاقة المتجددة.

جاء ذلك تزامناً مع اختتام المصرف مشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، الذي اختتم فعالياته أخيراً.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «تمتاز دولة الإمارات بتوافر بيئة مواتية للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية، ويمكن أن يعزى ذلك لأسباب عدة، من أهمها الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 14 غيغاوات بحلول عام 2030، إلى جانب انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية ووفرة أشعة الشمس في الدولة. وقد سررنا بالإقبال الكبير من الشركات والمستثمرين للتواصل معنا خلال المعرض لمناقشة الحلول التمويلية لدعم مشروعاتهم في الطاقة الشمسية». ويقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية تنافسية لدعم تحول الشركات نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.