اتفاقية تتيح لـ «نداء» و«دبي للطيران المدني» تبادل البيانات

وقّعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي للطيران المدني، تستهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية بين الجانبين لتقديم الاستشارات اللازمة لتحليل وتقييم كفاءة التقنيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عمليات وخدمات هيئة دبي للطيران المدني.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم وقيع المذكرة على هامش معرض دبي للطيران 2023 من جانب المدير التنفيذي للمؤسسة، منصور بوعصيبة، والمدير العام للهيئة، محمد عبدالله أهلي.

وستقدم «نداء» بموجب المذكرة تحديثات منتظمة حول أحدث المستجدات التقنية على أنظمة شبكتها للاتصالات المتخصصة للعمليات الحيوية والأزمات والكوارث، إضافة إلى تقديم الحلول والاستشارات حول جودة التغطية الخارجية والداخلية بالمنشآت العامة والحيوية وغيرها من المواقع الاستراتيجية والمهمة في إمارة دبي.

ووفقاً للمذكرة، ستعمل هيئة دبي للطيران المدني على استخدام شبكة اتصالات «نداء» كمشغل اتصالات أساسي لعمليات الهيئة، إضافة إلى إخطار فرق العمل في «نداء» حول آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات والاختبارات والتجارب الميدانية التي تجريها الهيئة.

وقال بوعصيبة، إن المذكرة ستركز على تأمين شبكة اتصالات موثوقة وفعّالة لهيئة دبي للطيران المدني وتنظيم دورات وورش تدريبية لفرق العمل التابعة للهيئة، حول طرق استخدام أجهزة وأنظمة الاتصالات المتخصصة التي تقدمها «نداء».

من جانبه، أكد أهلي أهمية مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الوطنية التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إثراء تجارب المقيمين والزوار في إمارة دبي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وخططها المستقبلية.