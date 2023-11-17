شركة إماراتية تنتج مياه الشرب من الهواء بتقنيات موفّرة للطاقة

عرضت شركات إماراتية وعالمية خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس»، أنظمة ومنتجات مبتكرة للاستدامة، منها ما كشفت عنه شركة محلية لإنتاج مياه الشرب من الهواء بتقنيات موفّرة للطاقة، إضافة إلى أنظمة جديدة لتنقية الهواء، ومنتجات مستحدثة لتزويد المنازل بالطاقة المتجددة.

وذكر مسؤولو تلك الشركات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المعرض، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، أنهم يستهدفون التوسع بتلك المنتجات في أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي، مشيرين إلى أن المنتجات القائمة على الاستدامة أصبحت أكثر طلباً في الأسواق مع انخفاض كلفتها في ظل تطور التقنيات المستخدمة.

وقال مدير التسويق لدى «بينونة لتكنولوجيا توليد المياه» التابعة لشركة «بينونة القابضة» الإماراتية، عمرو إسماعيل، إن الشركة طرحت عبر منصتها في معرض «ويتيكس»، أنظمة لإنتاج مياه الشرب من الهواء بتقنيات موفرة للطاقة وداعمة للاستدامة مقارنة بالطرق التقليدية، كما أنها تساعد على الحد من استهلاك مصادر المياه الجوفية في الدولة.

وأوضح أن تقنية تحويل الهواء إلى ماء، تعتمد على سحب الهواء والعمل بتقنية التبادل الطردي بالحرارة لإنتاج الماء وتنقيته عبر ثلاث مراحل، الأولى تتم من خلال جهاز مزود بـ«فلاتر» دقيقة، فيما يعمل الجهاز بالمرحلة الثانية على إضافة المعادن الأساسية مثل «الماغنيسيوم» و«الكالسيوم»، لتتم بعدها المرحلة النهائية بالتخلص من أي بكتيريا إن وجدت باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وأضاف أن الشركة تعتزم طرح منتجات من تلك المياه في أسواق الدولة بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، فيما تعتزم التوسع لاحقاً في أسواق المنطقة.

من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة «سوبرإير» التايوانية، جاري يانغ، إن الشركة كشفت خلال مشاركتها في «ويتيكس» عن منتجات مبتكرة لتنقية الهواء والحفاظ على جودته في المنازل، يمكنها إعطاء إشعارات تتعلق بمدى درجات تلوث الهواء من عدمه، وذلك من خلال أجهزة تنقية خاصة، لكن بشكل مبتكر على هيئة لوحات فنية تعلق للزينة على جدران المنازل وفي خلفيتها تلك الأجهزة.

وذكر أن الشركة تسعى إلى طرح منتجاتها الجديدة في أسواق الخليج انطلاقاً من بوابة دبي.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير المشرع واستراتيجيات التسويق في مجلس «تايوان لتطوير التجارة»، كيبونغ تشانغ، بأن المجلس عرض تقنيات لشركات تايوانية شاركت في المعرض، تتيح توليد الطاقة الشمسية عبر ألواح تتخذ أشكالاً فنية مبتكرة لتزيين أسطح المنازل، وبما يدعم الاستدامة، لافتاً إلى أن هناك توسعاً في استخدام تقنيات الاستدامة المبتكرة مع انتشارها وتراجع كلفتها في ظل تطور التقنيات المستخدمة مقارنة بفترات سابقة.

تنقية فورية

قال رئيس المبيعات في شركة «سولزير» الدولية، يفجيني يوردانوف، إن الشركة طرحت خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس» تقنيات تستخدم في التنقية الفورية للمياه الملوثة، سواء في المناطق النائية أو في مختلف المناطق، بما يدعم الاستدامة عبر تلك التقنيات.