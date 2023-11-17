بيان من "مطارات دبي" بخصوص الأحوال الجوية

قالت مؤسسة مطارات دبي إن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي اليوم. واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم تحويل 13 رحلة إلى المطارات المجاورة، في حين تم إلغاء 6 رحلات مغادرة.

وأضافت المؤسسة في بيان لها "تحث مطارات دبي المسافرين على استخدام المترو لتجنب الازدحام على الطرق، والتحقق من حالة الطرقات والتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي. للحصول على أحدث المعلومات عن حالة الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، يُنصح الضيوف بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم أو زيارة الموقع الشبكي لمطار دبي الدولي".

وتابعت "تعمل مطارات دبي بالتعاون مع شركات الطيران وسلطات المراقبة وكافة الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي لضمان سير العمليات التشغيلية بشكل سلس لضيوفنا المسافرين".