«ستراتا».. مورّد من المستوى الأول لـ «إيرباص»

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» عن بلوغها مرتبة «مورّد من المستوى الأول لـ(إيرباص)» في تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، وفي تصنيع أجزاء تخفيف الرفع لطائرات «إيرباص A330».

جاء ذلك، في إطار مشاركة «ستراتا للتصنيع» في معرض دبي للطيران 2023، لاسيما أن تحقيق مكانة المورّد من المستوى الأول، يُعدّ بمثابة شهادة ثقة تامة على التزام «ستراتا» الثابت في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات ذات المستوى العالمي، لشركات مرموقة في مجال الطيران، إذ يعزّز هذا الإنجاز النوعي والنجاحات المحققة والمستمرة مع «إيرباص»، سُمعة الشركة باعتبارها صاحبة حضور في قطاع الطيران العالمي.

وتستمر شراكة «ستراتا» و«إيرباص» منذ تصنيع أول حزمة أعمال لطائرة «إيرباص A330» في عام 2010، حيث بدأت «ستراتا» رحلتها كمورد من المستوى الثاني لحزمة الأعمال للأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «A330»، وسرعان ما وسّعت آفاقها من خلال تصنيع حزمة أعمال جديدة لأجزاء تخفيف الرفع للطائرات ذاتها في عام 2011.

ويجسّد الانتقال إلى (المستوى الأول) التزام «ستراتا» الثابت بتقديم منتجات ذات جودة لا مثيل لها، ودعم الابتكار، والالتزام التام بالمواعيد وفي جميع التعهدات.

وقال المدير العام والعضو المنتدب لشركة «ستراتا»، إسماعيل علي عبدالله، إن «الدخول في هذه المرحلة من الشراكة المباشرة مع (إيرباص)، يُعدّ خطوة استثنائية بالنسبة لـ(ستراتا)، فهو إنجاز جديد يؤكد التزامنا الثابت تجاه التميز في الصناعة والابتكار، وفي التعاون والشراكة الاستراتيجية المؤثرة في مسيرة تطوير قطاع الطيران عالمياً». وأضاف أن «تحقيق (ستراتا) مرتبة (مورّد من المستوى الأول مع إيرباص) هو حافز إضافي لفريقنا، وهو منارة فخر تعكس العمل الجاد والخبرة، والمبادرة والابتكار، وروح المثابرة التي يجسّدها فريق (ستراتا) بلا حدود». بدوره، قال رئيس «إيرباص» لإفريقيا والشرق الأوسط، ميكائيل هواري: «يُسعدنا أن نؤكد ثقتنا بشركة (ستراتا) كمورّد من المستوى الأول في برامج الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الرفع لطائرات (A330)، حيث إن سجل (ستراتا) الثابت في تقديم أجزاء هياكل الطائرات المركبة قد عزّز ثقتنا بقدراتها».