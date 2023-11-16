«إينوك لينك» محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية

أطلقت مجموعة «إينوك»، أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، من خلال شاحنة «إينوك لينك» التي يأتي إطلاقها ضمن جهود المجموعة للإسهام في التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وذلك ضمن استراتيجية «إينوك» لتقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى.

جاء هذا الإعلان خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2023)، ويتماشى مع التزام المجموعة بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تستهدف مزيجاً من الطاقة يجمع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات.