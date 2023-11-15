الطاير: مشروع لبطاريات تخزين الطاقة النظيفة في دبي

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع جديد لبطاريات تخزين الطاقة النظيفة المتجددة، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأضاف الطاير في تصريحات صحافية على هامش معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي انطلقت فعالياته، أمس، أنه من المتوقع إطلاق المشروع الجديد بشكل تجريبي خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن تطور التقنيات المبتكرة لبطاريات تخزين الطاقة خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لدراسات الجدوى، حفّزت الهيئة على تنفيذ المشروع، مع زيادة استخدام تلك البطاريات، مقارنة بفترات سابقة، وبشكل مماثل لمراحل التطور التي شهدتها تقنيات الألواح الكهروضوئية.

وأوضح أنه من الممكن للبطاريات والألواح الشمسية، أن تتيح تخزين ما بين 500 و1000 ميغاواط من الطاقة، وفقاً للدراسات وعمليات التقييم التي يتم إنجازها، مشيراً إلى أن الهيئة لديها خطط مستقبلية للاستمرار في مشروعات الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر. وأفاد الطاير بأن الطاقة الشمسية تمثّل حالياً نحو 16% من إجمالي مصادر الطاقة في دبي، فيما من المستهدف أن تمثّل 25% خلال عام 2030. وذكر أن ميزانية الهيئة لا تتضمن أي مخصصات تتعلق بمشروعات إنتاج الكهرباء والمياه، خلال الفترة الراهنة، مع الاتجاه لإسناد تلك المشروعات إلى القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل، فيما تم الإبقاء على مخصصات النقل والتوزيع للطاقة في خطط وميزانية الهيئة، مع التركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة التي تشهد معدلات إقبال متنامية من مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة توقفت منذ ثلاث سنوات عن ترسية أي مشروعات جديدة للتوربينات الغازية لتوليد الطاقة بالطرق التقليدية السابقة، فيما يتم إنجاز المشروعات القائمة أو قيد الإنجاز فقط دون البدء في أي مشروعات جديدة.