«أو إي إم سيرفيسز» تنشئ مركز دعم في «مشروع محمد بن راشد للطيران»

أعلنت شركة «أو إي إم سيرفيسز» OEMServices، إحدى شركات التشغيل الرئيسة للطيران في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى اتفاقية مع «مشروع محمد بن راشد للطيران» في «دبي الجنوب» لإنشاء مركزها الجديد للدعم الذي سينجز بحلول الربع الثالث من عام 2024.

وستدعم «OEMServices» المتعاملين الإقليميين من المشروع استجابة للطلب المتزايد في السوق، وستعمل على تقديم جميع الخدمات الرئيسة، بدءاً من سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة المتعاملين، وحتى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويتمتع «مشروع محمد بن راشد للطيران» بموقع استراتيجي بين مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي، كما يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، في وقت ستخزن فيه «OEMServices» مكونات طائرات «A320» و«A350» و«A380»، وسيكون بمقدور منصتها الجديدة التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع تقديم خدماتها لدعم نمو المتعاملين، والتوصل إلى شراكات جديدة في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لـ«مشروع محمد بن راشد للطيران»، طحنون سيف: «يسرنا الترحيب بانضمام (OEMServices) إلى مشروعنا لإطلاق منشأتها الجديدة وتوسيع وجودها في المنطقة. وستدعم هذه المنشأة المنظومة الشاملة لصناعة الطيران، وسنقدم دعمنا الكامل لهذه الشركة لمساعدتها على التوسع وتلبية احتياجات عملائها من جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال المدير العام لشركة «OEMServices» في الشرق الأوسط، بيير سيون: «يوفر (مشروع محمد بن راشد للطيران) لنا الحل الأمثل، وعلى وجه التحديد الدعم اللازم لمواصلة دعم المتعاملين الحاليين، مع توفير فرص خدمات جديدة قيمة للغاية. إننا ندرك تماماً أهمية هذا المشروع على الساحة العالمية، باعتباره مركزاً رائداً لصناعة الطيران. ويسعدنا الانضمام إليه، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الإسهام في نجاحه خلال السنوات المقبلة».