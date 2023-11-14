1.6 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، العاملة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة صافي أرباح بقيمة 1.671 مليار درهم، ما يعادل 0.23 درهم للسهم الواحد، وهو يُمثل زيادة سنوية بنسبة 162% مقارنة بصافي الربح البالغ 635 مليون درهم، المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بتحقيق إيرادات بلغت أكثر من 7.07 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 2.33 مليار درهم، بارتفاع نسبته 124% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بمساهمة كبيرة من جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11 نقطة مئوية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي بزيادة بلغت 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي، إن «الشركة واصلت تعزيز مسار التوسع والتقدم في إطار استراتيجيتها الذكية للنمو، حيث يسهم هذا الأداء القوي إلى جانب النتائج الإيجابية في التدفقات النقدية في تعزيز قدراتنا على مواصلة تمويل برنامجنا الاستثماري التحويلي، وترسيخ التزامنا بتوفير قيمة مجزية لمساهمينا مقابل دعمهم المتواصل لنا، وثقتهم الكبيرة بالشركة».

نتائج الربع الثالث

ارتفعت إيرادات شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.577 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيس بالنمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ 801 مليون درهم في الربع الثالث، فيما حقق صافي الربح نمواً بنسبة 46% على أساس سنوي في الربع الثالث، ليصل إلى 544 مليون درهم.