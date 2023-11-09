بنك أبوظبي التجاري يتلقى عرضاً للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة عقارات تابعة له

تلقى بنك أبوظبي التجاري عرضاً مُلزماً للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة له بالكامل من قبل شركة «ناين ياردز بلس القابضة»، إحدى شركات «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة» والذراع العقاري الرئيسي لها.

وتوقع بنك أبوظبي التجاري، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إتمام هذه الشراكة خلال الربع الأخير من العام 2023، بعد استكمال كافة المتطلبات والاتفاقيات المرتبطة بالصفقة والحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء كافة متطلبات الانجاز.

كما توقع البنك الذي سيحتفظ بحصة 20% في شركة «أبوظبي التجاري للعقارات»، تحقيق عوائد بقيمة 400 مليون درهم تقريباً عند بيع حصة الأغلبية لشركة «ناين ياردز بلس القابضة».

وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى التركيز على الأعمال المصرفية الأساسية والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية الرائدة.

وأكّد بنك «أبوظبي التجاري» و«ناين ياردز بلس القابضة» أن «شركة أبوظبي التجاري للعقارات ستحتفظ بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وعلامتها التجارية الخاصة بما يضمن استمرارية عملياتها وأنشطتها وخدماتها ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وستستمر الشركة في الاستفادة من المكانة المرموقة والعلامة التجارية القوية لبنك أبوظبي التجاري وخبراته المالية وشبكة علاقاته في قطاع إدارة العقارات، إلى جانب الخبرة العقارية والنمو المتسارع لشركة ناين ياردز بلس القابضة».

يذكر أن عملية الاستحواذ من قبل «ناين ياردز بلس القابضة» ستدعم النمو المتسارع لشركة «أبوظبي التجاري للعقارات».

و«ناين ياردز بلس القابضة»، الذراع العقارية لشركة «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة» وهي شركة استثمارية قابضة سريعة النمو مقرها أبوظبي، تعمل عبر تسعة قطاعات مختلفة تشمل العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات البديلة والضيافة والرعاية الصحية والسياحة والسفر والخدمات المالية والتجارة وقطاع السيارات.