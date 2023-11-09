809 شركات جديدة في «غلفود للتصنيع» بزيادة 35%

كشف المدير التجاري لفعاليات قطاع الأغذية في مركز دبي التجاري العالمي، جعفر شبر، أن عدد الشركات الجديدة المشاركة في معرض «غلفود للتصنيع 2023» وصل إلى 809 شركات، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بدورة العام الماضي.

وقال شبر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض: «إن الشركات الإماراتية المشاركة في المعرض يبلغ عددها 750 شركة، تشكل ما نسبته 25% من إجمالي الشركات المشاركة التي يصل عددها إلى 3000 شركة من 80 دولة، أبرزها دول أوروبية وآسيوية»، مشيراً إلى نمو مشاركة الشركات المحلية في الدورة الحالية للمعرض بأكثر من 25% مقارنة بالدورة السابقة.

وأضاف أن «المعرض الذي يعد منصة لصناعة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، يشهد عدداً من التوجهات البارزة في دورة 2023، تتصدرها الاستدامة التي تظهر بشكل لافت عبر منصات الشركات العارضة، أو من خلال الجلسات التي تقام على هامش المعرض».

ولفت شبر إلى أن التركيز على استخدام تقنيات الاستدامة في تصنيع المواد الغذائية يواكب «عام الاستدامة» في الدولة، والاستعداد لاستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» في الإمارات. وذكر أن «الشركات تعرض تقنيات جديدة في عمليات تصنيع الأغذية، تستهدف تقليل هدر مخلفات التصنيع وخفض الانبعاثات الكربونية من التصنيع، فضلاً عن الاعتماد على مواد صديقة للبيئة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف».

وأشار إلى أن الابتكار من أبرز توجهات تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات في دورة المعرض الحالية، مع الاتجاه لاستخدام الأتمتة وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة في عمليات التصنيع، بما يدعم السرعة والكفاءة في الإنتاج بمعدلات أكبر مقارنة بالعمليات التقليدية، كما يستضيف المعرض جلسات تركز من ضمن محاورها على اعتماد المعايير الأخلاقية والشفافية في عمليات التصنيع بشكل مواكب للتوجهات العالمية في ذلك المجال.