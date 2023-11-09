15.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» في 9 أشهر

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري ولفترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 15.2 مليار درهم بعد الضرائب، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 24.3 مليار درهم سجلتها في الفترة نفسها من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سيد بصر شعيب، إن «(العالمية القابضة) سجلت مجموعة قوية من النتائج خلال الربع الثالث، نتيجة للأداء القوي والذي تحقق منذ بداية العام»، لافتاً إلى أنه «في إطار الاحتمالات أن تظل عائدات السندات العالمية مرتفعة لفترة أطول، فإننا نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق».

وأضاف أنه «في ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، نتوقع أن تستمر قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية في العمل كأساس لخلق قيمة إضافية للمساهمين، بينما نستمر في تقييم فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي».

وأفاد شعيب بأنه «في الربع الثالث من عام 2023، زادت الشركة إجمالي أصولها بنسبة 3.3% وخفضت إجمالي التزاماتها بنسبة 1.3% (مقارنة بشهر ديسمبر 2022)، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمالك بنسبة 16.3% ليصل إلى 78.9 مليار درهم»، مؤكداً أن المجموعة تظل في وضع جيد لتحقيق نتائج قوية في عام 2023 وعلى المدى الطويل.

• الشركة مستمرة في تقييم فرص الاستثمار المحلية والدولية.