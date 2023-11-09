«دبي للاستثمار» تستحوذ على حصة إضافية في «مونيومنت»

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 7.68% من أسهم بنك «مونيومنت» (Monument Bank) الرقمي، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الصفقة ستسهم في زيادة حصتها بأسهم البنك من 9.25% إلى 16.93%، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يخضع لموافقة الجهات الناظمة اللازمة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «زيادة حصة الشركة في (مونيومنت)، دلالة واضحة على ثقة المجموعة بإمكانات البنك والاستراتيجية والرؤية التي يتبعها».

وذكر بن كلبان أن هذا الاستثمار سيسهم في تعزيز وجود «دبي للاستثمار» في المشهد المصرفي الرقمي الديناميكي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مونيومنت»، إيان راند، إن «زيادة حصة (دبي للاستثمار) في أسهم البنك، ستسهم في ترسيخ الأسس المالية لمصرفنا، ليس ذلك فحسب، بل تعكس أيضاً مدى ثقة المجموعة بنهجنا الفريد في مجال الخدمات المصرفية».

بدوره، قال رئيس العلاقات المؤسسية ومؤسس بنك «مونيومنت»، مينتو بهانداري: «تُشكل شراكتنا القوية مع (دبي للاستثمار)، خطوة بارزة ستسهم في تعزيز خططنا الاستراتيجية، وتتيح لنا الاستفادة من القدرات التكنولوجية وتوسيع العمليات وزيادة تأثيرنا في الأسواق العالمية».