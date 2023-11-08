عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، سعي حكومة دولة الإمارات لاستكشاف الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية والبناء على إمكاناتها التطويرية الكبيرة، والعمل على إطلاق خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية.

جاء ذلك، خلال جلسة تناولت أبرز التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

وقال معاليه إن الحكومات تمر بمراحل تطويرية وتواجه عوامل خارجية تؤثر على أدائها وتشكل تحديات لها في تحقيق أهدافها، إلا أن الحكومات الناجحة تعمل على تطوير وتبني أفضل الممارسات في القطاعات التكنولوجية، ما يدعم جهودها لتحقيق هدفها الأسمى وهو خدمة الانسان والمجتمع والاقتصاد.

وأضاف معاليه: "هدفنا استكشاف الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية المختلفة، والبناء على إمكاناته الكبيرة، ونعمل حالياً على إطلاق خطة عمل متكاملة لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية".

وناقشت الجلسة أبرز التحديات والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وسبل الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات الاستراتيجية.