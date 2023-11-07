«الإمارات للألمنيوم» توظف 60 مواطناً

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توظيف أكثر من 60 شاباً وشابة من مواطني الدولة للانضمام إلى برامج التدريب الوطنية للشركة، من خلال حملات توظيف بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.

وتعمل برامج التدريب التابعة للشركة على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية.

وتخرج أكثر من 5000 مواطن في تلك البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1982، حيث تابع العديد منهم حياتهم المهنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن بين الموظفين الجدد، تتطلع الشركة إلى توظيف 20 متدربة على الأقل في برامج التدريب، على أن تنضم المتدربات إلى 20 شابة في تلك البرامج.