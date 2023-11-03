تنفيذ 7 صفقات بيع أرض في مدينة دبي الملاحية مقابل 1.33 مليار درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم الجمعة، 7 صفقات بيع لقطع أراض في مدينة دبي الملاحية بقيمة تجاوزت 1.33 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيعت أيضا قطعة أرض للغرض السكني في منطقة برج خليفة بقيمة 180 مليون درهم.

وسجلت المبيعات العقارية في الساعة الأولى من التعاملات نحو 2.41 مليار درهم، جراء 230 معاملة وزعت إلى 168 شقة، و11 فيلا، و51 قطعة أرض.