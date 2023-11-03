«الأنصاري» تعتمد توزيع أرباح نقدية بـ 300 مليون درهم

أعلنت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن اعتماد توزيع أولى دفعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم، بما يعادل أربعة فلوس للسهم الواحد.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي خلال أبريل الماضي.

وذكرت المجموعة في بيان، أمس، أنه من المقرر أن يتم توزيع دفعة ثانية بقيمة 300 مليون درهم حداً أدنى في أبريل 2024، على أن تخضع جميع المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح مستقبلاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين. ويأتي اعتماد توزيع الأرباح النقدية بقيمة 300 مليون درهم تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري: «يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الأولى من الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارتنا وفي أعقاب موافقة مساهمينا، حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان عائدات مستمرة، وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمي المجموعة على المدى الطويل».

• من المقرر توزيع دفعة ثانية في أبريل 2024.