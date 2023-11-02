«دبي للأعمال» يشهد إطلاق 20 مبادرة جديدة

كشف مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عن أن منتدى دبي للأعمال شهد إطلاق 20 صفقة ومبادرة جديدة ضمن «منصة الصفقات» التي تم إدراجها بالمنتدى، لتشمل صفقات الشراكات والمبادرات الاستثمارية المتعلقة بقطاعات الأعمال، إضافة إلى إعلانات الشركات العالمية لافتتاح مقار أعمال إقليمية لها في دبي.

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم» على هامش المنتدى، الذي اختتم فعالياته أمس، إن من أبرز المبادرات التي أعلنت بالمنتدى، إطلاق صندوق استثماري بقيمة 500 مليون درهم لدعم الشركات الرقمية الناشئة في السوق المحلية، والذي سيكون له تأثيرات إيجابية مختلفة على دعم فرص نمو تلك الشركات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تعاظم أهمية الاقتصاد الرقمي والدوري.

وأضاف أن المنتدى ركز على أربعة محاور رئيسة، تضمنت العولمة والاستثمارات الأجنبية والتحول الرقمي والأسواق الناشئة، كما شهد ضمن فعالياته «منصة المستقبل»، التي أتاحت لممثلي قطاعات الأعمال التعرف إلى تأثيرات المحاور التخصصية وتوجهات التقنيات المستقبلية على قطاعات الأعمال، مثل تأثيرات الذكاء الاصطناعي والـ«روبوتات» على قطاعات الأعمال.

وذكر لوتاه أنه يتم العمل حالياً ضمن نشاطات غرفة دبي على إعداد خطط البعثات التجارية التي من المعتزم تنفيذها خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن من المستهدف أن يتم تنفيذ عدد من البعثات ترتكز على عمليات للتوسع بشكل أكبر في مختلف المناطق الجغرافية في العالم، مع جعل الاستفادة من البعثات بشكل أكبر من حيث عدد الصفقات الناتجة عن البعثات، وتعاظم القيمة الاستثمارية من وراء تلك البعثات على الشركات.

وأفاد بأن العام الجاري شهد منذ بدايته تنفيذ سبع بعثات تجارية، فيما سيتم تنفيذ بعثة لمنطقة شرق إفريقيا، خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه تم وضع مؤشر أداء لقياس فعالية الاجتماعات التي تجريها الشركات خلال البعثات مع الشركات الأجنبية، وكيفية تحويل تلك اللقاءات المشتركة لتترجم في شكل صفقات واستثمارات.

وقال لوتاه إن البعثات التجارية التي تنفذها الغرفة تتركز أهميتها في توفير فرص تصديرية للشركات الإماراتية، أو فتح مجالات جديدة للاستثمارات، أو عقد شراكات مع شركات من مختلف الدول للوجود في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن من المقرر أن تركز البعثات التجارية الترويجية خلال العام المقبل على مناطق في وسط آسيا ودول الآسيان، والأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيراً إلى أن صادرات الشركات الأعضاء سجلت نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما من المتوقع وفقاً لنسق الأعمال الجاري أن تختتم نهاية الأعمال بمعدلات نمو جيدة للصادرات.

وأشار إلى أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ أكثر من 41.4 ألف شركة جديدة، بنسبة نمو بلغت 40.5%، مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، وقّعت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي للأعمال، ست مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات حول العالم، التي نجحت في استقطابها إلى دبي.

ووقعت الغرفة مذكرات التفاهم مع خمس شركات متعددة الجنسيات، وهي شركة «مينايو للتكنولوجيا»، و«تيملا للمنتجات الاستهلاكية»، و«سينسدايناميك فاشن»، و«ميتل باور»، و«هاوس أوف إندونيسيا»، إضافة إلى شركة واحدة صغيرة ومتوسطة وهي «دايناموكس».