المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند %5.40

قرر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي اإلبقاء على "سعر الأساس"على تسهياات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند .%5.40

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي البقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي ُعقد بتاريخ 01 نوفمبر .2023

كما قرر المصرف المركزي البقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيالت الإئتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.