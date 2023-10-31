غرفة دبي العالمية تنظم بعثة تجارية لأسواق شرق إفريقيا

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن استكمال استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرق إفريقيا خلال الفترة من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم أعضاء الغرفة في خطط التوسع بالأسواق العالمية.

وعقدت الغرفة، أمس، لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية وممثلي الشركات المتوجهة إلى منطقة شرق إفريقيا (رواندا وكينيا)، والتي سيترأسها مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه.

وهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الوفد ببرنامج الزيارة الذي سيشمل عقد اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظرائها في الأسواق الإفريقية. كما اطلع الوفد على ملخص شامل حول تفاصيل البعثة، ومعلومات حول المشهد الاقتصادي للسوق الرواندية والكينية والفرص الاستثمارية فيهما.

وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لدعم تجارة أعضائها في أسواق جديدة، حيث تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص بالإمارة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026. وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية عام 2024.

وتشمل مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وقال محمد علي راشد لوتاه: «نركز جهودنا على تعريف أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم. ونسعى من خلال تنظيم هذه البعثات إلى تشجيع شركات الإمارة على اعتماد خطط طموحة تدعم استراتيجياتها التوسعية وفرص نموها ونجاحها».

وأضاف لوتاه: «تشمل الأهداف الرئيسة للبعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين المستثمرين لبحث الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في قطاعات مستهدفة، وحريصون على تفعيل كل الجهود التي تضمن لشركات الإمارة الاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الأسواق الواعدة. برنامج زيارتنا مكثف، فإلى جانب لقاءات الأعمال، ستكون هناك زيارات ميدانية وحوارات ونقاشات ثرية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في هذه الدول».

يرتكز برنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» على نتائج فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، ويتيح للشركات فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية للتعرف أكثر إلى كيفية تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في البلدان المختارة والأسواق ذات الأولوية. توفر البعثة التجارية إلى هذه الأسواق فرصة مهمة أمام الشركات العاملة في قطاعات عدة للبحث عن شركاء تجاريين ملائمين، وتطوير اتفاقيات تجارية جديدة. وتشكل البعثة التجارية كذلك فرصة ذهبية للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال.

وتلتزم غرف دبي بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عبر مختلف دول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.