صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن أنها حققت نمواً قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 57.7%، لتصل إلى 504 ملايين درهم في نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجّله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وسجلت الشركة نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الآجل للهاتف المتحرك والثابت، ما أسهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليارات درهم. وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً عالياً بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم.

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 ملايين مشترك، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي أسهمت في الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جدد. وأدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد، إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الآجل بـ32 ألفاً و200 مشترك جديد، وذلك للربع التاسع على التوالي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الآجل إلى 1.6 مليون مشترك. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 ملايين عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.

وواصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين، لتصل إلى 573 ألف عميل في خدمات النطاق العريض. ويعود الفضل في ذلك إلى الاستراتيجية المتميزة لخدمات النطاق العريض التي تتّبعها الشركة، والتي تتمحور حول توفير خدمات وحلول اتصال متنوعة وعالية الجودة، تنسجم مع تطلعات العملاء، وتلبي مختلف متطلباتهم، حيث أسهمت هذه الاستراتيجية في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، واستقطاب أكثر من 13 ألف مشترك جديد خلال الربع الثالث.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7% لتصل إلى 3.291 مليارات درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلةً زيادة بنسبة 5.7% لتصل إلى 1.525 مليار درهم.

وبلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلةً ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3%. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% لتصل إلى 2.464 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 827 مليون درهم، بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية، والذي تم تعويضه جزئياً بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.