فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان البولندية

بدأت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة وبوزنان البولندية أمس، حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) غرب القاهرة ومطار بوزنان(POZ) في بولندا ، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات.

وستعمل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي يومياً.

وسيتم تشغيل رحلات بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "أطلقنا أكثر من 20 وجهة منذ بداية العام 2023 ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى ماليزيا، ومازلنا ملتزمون بتعزيز الربط الجوي من دولة الإمارات إلى الأسواق غير المخدومة عبر مركز الطيران في دبي ولعب دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة في المنطقة".

وتعليقاً على إطلاق الرحلات إلى القاهرة، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية في فلاي دبي: "لطالما كانت مصر سوقاً مهماً لفلاي دبي، وستمكن خدمتنا اليومية الجديدة إلى القاهرة المزيد من العملاء من دولة الإمارات والمنطقة من الوصول المباشر إلى المدينة عبر مطار سفنكس".

وفيما يخص إطلاق الرحلات إلى بوزنان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "شهدنا نمواً كبيراً في أعداد المسافرين إلى بولندا على مدار السنوات الماضية وسوف تستوعب الخدمة الجديدة الزيادة في الطلب على السفر، إذ قمنا بنقل أكثر من ضعف عدد الركاب إلى كراكوف ووارسو في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونحن واثقون بأن هذا سيستمر خلال الشهور المقبلة".

ومع تشغيل ثلاث رحلات اسبوعياً الى بوزنان يرتفع اجمالي اعداد رحلات فلاي دبي في بولندا الى 17 رحلة اسبوعياً إلى كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال جرزيجورز بيكوفسكي، نائب رئيس هيئة مطار بوزنان-لافيكا: "ستفتح هذه الخدمة فرصاً جديدة للسفر، ونتوقع زيادة أعداد مسافري الأعمال والسياحة".

