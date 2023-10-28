%12 ارتفاعاً بأسعار مبيعات الشقق والفلل في دبي خلال الربع الثالث

أصدرت «بيوت»، البوابة العقارية في الإمارات، تقرير سوق العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2023، الذي يكشف النقاب عن المناطق الأكثر رواجاً في قطاع العقارات في الإمارة. ويأتي إصدار التقرير بعد إطلاق «بيوت جي بي تي» (BayutGPT)، وهو مساعد البحث عن العقارات الافتراضي الأول من نوعه في العالم، القائم على الذكاء الاصطناعي.

وأظهر التقرير، الذي اعتمد على اتجاهات البحث على المنصة، أن أسعار العقارات في دبي واصلت اتجاهها التصاعدي، ما خلق بيئة مثالية للبائعين وأصحاب العقارات. وتتوافق الزيادة المستمرة في الأسعار مع الاتجاهات التي لوحظت خلال الـ18 شهراً الماضية، حيث أدى ارتفاع الطلب وتدفق أكبر للمقيمين الجدد إلى حدوث طفرات غير مسبوقة.

وتظهر بيانات موقع «بيوت» أن أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الرئيسة في دبي ارتفعت بنسبة 2 إلى 12% في الربع الثالث من عام 2023.

وبالنسبة للشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة، تشمل المناطق الأكثر بحثاً من قبل مشتري العقارات والمستثمرين في قرية جميرا الدائرية (JVC)، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين فضل الباحثون عن العقارات الفاخرة كلاً من (مرسى دبي، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي، هيلز إستيت) في الربع الثالث من عام 2023.

وشهدت أسعار المبيعات في المناطق الأكثر طلباً للشقق ذات الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 9 إلى 15%، باستثناء واحة دبي للسيليكون، حيث انخفض متوسط أسعار صفقات البيع بنحو 2%.

بالنسبة للفلل ذات الأسعار المتوسطة، فإن الاتجاه مماثل، حيث ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 10 إلى 17% في المناطق الأكثر طلباً. وتم تسجيل استثناءات ملحوظة في منطقة الينابيع ودبي لاند، حيث انخفضت أسعار معاملات البيع بنسبة 2%، و9% على التوالي.

ومن حيث المناطق ذات الشقق الفاخرة، شهدت معظمها ارتفاعاً ثابتاً في الأسعار بنسبة تقل عن 5%، باستثناء نخلة جميرا، حيث استمر متوسط أسعار المعاملات فيها بالارتفاع بنسبة 14 إلى 15%.

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كانت هناك 30 ألفاً و981 معاملة بيع عقارات سكنية (جاهزة وقيد الإنشاء) بقيمة 96.9 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار وبناء على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، قدمت مناطق معينة بما في ذلك «مجمع دبي للاستثمار»، و«الليوان»، و«رمرام» عوائد تصل إلى 10%، وهذه النسب تعد مقنعة للمستثمرين. وعندما يتعلق الأمر بالشقق الفاخرة، فقد قدمت مناطق مثل «البراري» و«جميرا غولف إستيتس» عوائد مذهلة تصل إلى 8%، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

ورصد تقرير «بيوت» اتجاهات العائد على الاستثمار في مجتمعات الفلل الذي عكس صورة إيجابية أيضاً. وتوفر الفلل التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار وإعادة تأجيرها في «قرية جميرا الدائرية» متوسط عائد على الاستثمار يزيد على 9%، وهو عرض يعتبر ممتاز للغاية للمستثمرين المحتملين.

كما تقدم مناطق مثل «المدينة العالمية» و«تاون سكوير» نسبةً للعائد الاستثماري تزيد على 7% وعندما يتعلق الأمر بالفلل الفاخرة، تعد «البراري» خياراً موفقاً للمستثمرين، حيث يبلغ عائد الاستثمار أكثر من 8%. وساعد تميز هذه الفلل ومحدودية العرض في السوق على خلق الطلب في هذه المنطقة. وبالمثل، فإن المجتمعات مثل «داماك هيلز» و«المدينة المستدامة»، التي توفر مجموعة من المرافق للعائلات، توفر عائداً جيداً على الاستثمار يزيد على 7%.

ورصد تقرير «بيوت»، ارتفاع أسعار الإيجارات المعلن عنها في المناطق الأكثر طلباً أيضاً، مع زيادة أسعار إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق الأكثر طلباً بنسبة تصل إلى 11%، في حين شهدت أسعار استئجار الشقق الفاخرة اتجاهاً تصاعدياً يصل إلى 13%. وشهدت المناطق التي تحتوي على فلل ذات أسعار متوسطة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تراوح بين 3% و16%، في حين ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 21%.

ركز الباحثون عن العقارات ذات الأسعار المتوسطة على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية (JVC) والنهدة للشقق السكنية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد توجه بحثهم بشكل أساسي في «داماك هيلز 2» و«مردف». أما في قطاع العقارات الفاخرة، ظل «مرسى دبي» و«الخليج التجاري» من الخيارات الأكثر طلباً لاستئجار الشقق، في حين أن «دبي هيلز إستيت» و«المرابع العربية 3» مطلوبة للفلل الفاخرة.

وعندما يتعلق الأمر بأسعار صفقات استئجار العقارات، فإن معظم الزيادات التي لوحظت في الأحياء ذات الأسعار المتوسطة، من حيث الفلل والشقق في حدود 5%، باستثناء الفلل في «قرية جميرا الدائرية»، حيث ارتفع متوسط أسعار معاملات الإيجار بنسبة تزيد على 8%. وبالنسبة لأسعار استئجار الفلل الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنسبة 7 إلى 8% في مناطق مثل «دبي هيلز إستيت» و«داماك هيلز».

وأشار التقرير، إلى استمرار الطلب على استئجار العقارات في الارتفاع، خصوصاً في ضوء انتقال المزيد من الأفراد إلى دولة الإمارات بحثاً عن فرص عمل أفضل وأسلوب حياة أكثر أماناً.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت» رئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان: «لاتزال الاتجاهات العقارية إيجابية جداً في سوق الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، وما نشهده في الربع الثالث من عام 2023 يعزز حقيقة أن هذه السوق لا تظهر أي علامات تدل على التباطؤ، في حين أن كبرى القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم لاتزال تعاني التباطؤ الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء».

وأضاف خان: «إن دولة الإمارات في طريقها إلى تحطيم الأرقام القياسية للنمو في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك السياحة والعقارات والطاقة».