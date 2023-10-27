«مصدر» تدشن محطة للطاقة الشمسية في أذربيجان

دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميغاواط، وتعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة، وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

جاء ذلك بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر.

وأفادت «مصدر» في بيان، أمس، بأنها وقعت اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح برية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ واحد غيغاواط، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستطورها «مصدر» بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط في أذربيجان وتم الاتفاق عليها في يونيو 2022.

وقال الجابر إن «تدشين محطة (كاراداغ) في أذربيجان، يؤكد التزامنا المشترك بتنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات لضمان أمن الطاقة».

وأضاف: «يسرنا توقيع (مصدر) اتفاقيات جديدة لتنفيذ مجموعة من المشروعات تسهم من خلالها الخبرات الإماراتية الرائدة في دعم أهداف الطاقة النظيفة في أذربيجان الهادفة إلى توليد أكثر من 30% من إجمالي طاقتها الإنتاجية من مصادر متجددة بحلول عام 2030».

وأشار الجابر إلى أن «تدشين محطة (كاراداغ) يأتي قبل 34 يوماً من انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، ليقدم نموذجاً لأهمية اتخاذ خطوات عملية لترجمة أهداف اتفاق باريس إلى واقع ملموس».

يشار إلى أن محطة «كاراداغ» تمثل أول مشروعات «مصدر» في أذربيجان، حيث ستقوم بإنتاج نحو نصف مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، أي ما يكفي لتزويد 110 آلاف منزل بالكهرباء.