غرف دبي تدعو إلى تأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود

استضافت غرف دبي أكثر من 100 سفير وقنصل عام وملحق تجاري في الدولة، ضمن فعالياتها السنوية (لقاء السلك الدبلوماسي) التي نظمتها في فندق «رويال أتلانتس» أخيراً.

وأفادت الغرف في بيان، أمس، بأن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار التزامها بتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي وممثلي تلك الدول، فضلاً عن تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي ودول العالم، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للأعمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، خلال كلمته في الفعالية، أهمية بناء جسور التواصل، وتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي بالمبادرات المتنوعة والبرامج المختصة والجهود المكثفة التي تبذلها غرف دبي لتأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود، مشيراً إلى التزام الغرف بتأسيس مجالس أعمال تمثل مجتمعات أعمال الدول، لتكون بوابة للاستثمارات المتنوعة ودعم التوسع الخارجي.

وكشف الغرير عن خطط لتفعيل التواصل مع مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين، خصوصاً أن دبي تمثل سوقاً متنوعة تستقطب جميع أنواع وأشكال الاستثمارات، مؤكداً أن مجالس الأعمال ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم في مساعدة شركات الإمارة على التوسع في الأسواق العالمية.

وأشاد بالدور المهم والحيوي الذي يمارسه السلك الدبلوماسي، باعتباره مكوناً أساسياً وداعماً لمجتمع الأعمال، مثمناً هذا الدور الذي يواكب خطط الإمارة الطموحة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية.