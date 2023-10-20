5.9 ملايين مستند موثّق رقمياً في الإمارات

عززت منصة التحقق الرقمي التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، سرعة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة - منذ إطلاقها منتصف يناير من العام الماضي - نحو 5.9 ملايين مستند رقمي موثّق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 149 ألف مستند.

وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعاً، صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.

إلى ذلك، أفادت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أحلام عبدالرحمن الفيل، بأن الهيئة طرحت خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، الرؤية الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

وقالت الفيل في تصريحات على هامش المعرض، إن الرؤية تعبر عن مستقبل التحول الرقمي، والمدن الذكية والحوكمة الرقمية في الإمارات.

وأضافت أنه من أبرز مشروعات الهيئة المعبّرة عن تلك الرؤية، أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل «روبوت سلامة» الذي يعمل مستشاراً للبيانات الاقتصادية والمالية من خلال المحادثة معه، إضافة إلى الروبوت الذكي الذي ينجز الأعمال الزراعية، كنوع من الرؤية الرقمية لمستقبل الاستدامة في المدينة الرقمية المستقبلية.