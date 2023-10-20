«طيران الإمارات» تبدأ توفير طلب الوجبات مسبقاً على الطائرة

أصبحت خدمة «طيران الإمارات» لطلب الوجبات مسبقاً على متن الطائرة متاحة اعتباراً من أمس، عبر 92 وجهة حول العالم، وذلك بعد إضافة 30 وجهة جديدة، بما فيها الرياض وجدة ودلهي ومومباي وكوالالمبور.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنها تسلمت حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب وجبة مسبقاً على أكثر من 3000 رحلة جوية، مشيرة إلى أن عملاءها يتقدمون بأكثر من 600 طلب يومياً.

وتتيح الخدمة للمسافرين في درجة الأعمال، اختيار طبقهم الرئيس مسبقاً، قبل 14 يوماً إلى 24 ساعة من موعد مغادرة رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل في كل مرة، إضافة إلى الحد من هدر الطعام.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين إلى تصفح قوائم الوجبات على رحلاتهم على الموقع: emirates.com أو على تطبيق «طيران الإمارات»، للاختيار من الأطباق، وذلك قبل أسبوعين من موعد الرحلة.