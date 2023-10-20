300 متحدث في «دبي للطيران 2023»

كشف معرض دبي للطيران عن أجندة المؤتمرات الشاملة التي سيجري تنظيمها على هامش فعالياته المقامة بين 13 و17 نوفمبر المقبل، وتتضمن تسعة مسارات على صعيد ريادة الفكر.

ويهدف المعرض إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، حيث يستضيف أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسة للقطاع.

وذكرت الشركة المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، في بيان، أمس، أن الحدث سيجمع الخبراء والقادة والجهات المعنية، لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، مع التركيز على المواضيع الرئيسة التي تشمل التنقل الجوي المتطور والاستدامة وتجربة المسافرين، وإدارة الحركة الجوية، والتنوع والشمولية والفضاء، إضافة إلى منصة «فيستا» للشركات الناشئة، وبرنامج قادة الجيل المقبل الذي يركز على الطلبة، فضلاً عن مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة.

وقال المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، لويس فيليب دي أوليفيرا، إن «تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان السلامة ضمن الأطر التنظيمية، يحظى بأهمية كبيرة لمستقبل الطائرات عمودية الإقلاع والهبوط».

وأضاف: «نتطلع لمشاركة الآراء المتعلقة بالمطارات العالمية في معرض دبي للطيران بالإنابة عن مجلس المطارات الدولي، حيث سنتعرف على دور اللوائح التنظيمية المبتكرة في تمكين المطارات وقطاع الطيران من الوصول إلى آفاق جديدة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقة المسافرين، وتوفير قيمة إضافية للمجتمعات والشركات المحلية، إلى جانب تسهيل التحول المجتمعي نحو الاستدامة».