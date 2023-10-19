«دبي للاقتصاد الرقمي» توسّع شراكاتها لدعم الشركات الناشئة

وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتي تفاهم مع حاضنة «إنترسيكت» للريادة في رام الله بفلسطين، وشركة «بيلدر إيه آي»، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، الذي اختتمت فعالياته، أمس، في «دبي هاربر»، بمشاركة 1800 شركة ناشئة من 100 دولة.

وذكرت «الغرفة» في بيان أن الاتفاقيتين اللتين وقعهما نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، تستهدفان تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى الرقمية وتوفير حلول للتحديات، ما يسمح لكل طرف باستكشاف مجالات التعاون والاستفادة منها وتطوير المبادرات ذات المصالح والمنافع المشتركة.

وقال القرقاوي إن «هذا التعاون يسهم في دعم نمو اقتصاد دبي الرقمي، والارتقاء بمكانة الإمارة وجهة عالمية للابتكار، حيث نواصل الجهود من أجل تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في المجال الرقمي، من خلال جذب الشركات الرقمية الرائدة عالمياً والمبتكرين، إضافة إلى المواهب المتخصصة، وضمان قدرتها على الازدهار والاستفادة من بيئة الأعمال المتقدمة التي توفرها الإمارة». وتركز الاتفاقيتان التفاهم على تبادل المعرفة والتعاون في قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وتسهيل البعثات والوفود التجارية بين جميع الأطراف المعنية، والتعاون بشأن التنمية الرقمية المستدامة، وكذلك الدعم المتبادل في مبادرات التفاعل ولقاءات الأعمال، بما يخدم تحسين وتعزيز التعاون بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وشركائها.