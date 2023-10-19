«دييز» تتعاون مع «لايف راي» لتحسين التجارب الرقمية للمتعاملين

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، التي تحتضن أكثر من 5000 شركة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي: «المنطقة الحرة بمطار دبي»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي كوميرسيتي»، عن تعاونها مع «لايف راي»، المزوّد الرائد لمنصّات التجارب الرقمية (DXP) على مستوى الشركات والمدعومة بقدرات السحابة. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين تجارب المتعاملين وشركاء الأعمال، عبر المناطق الحرة الثلاث من خلال الحلول الرقمية المبتكرة.

وستتبنى «لايف راي» و«دييز» نهجاً متعدد الأوجه للارتقاء بالمشهد الرقمي داخل مناطق «دييز» الاقتصادية. وتركز المرحلة الأولية على تحديث منصّات الإنترنت الخاصة بـ«المنطقة الحرة بمطار دبي»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي كوميرسيتي» لتقديم تجارب تصفّح محسنة وسهلة الاستخدام ومبسطة.

وستعرض واجهات استخدام مواقع الإنترنت المعاد تصميمها منصّات حديثة للغاية قادرة على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية دائمة التغير، ما يوفر المرونة اللازمة لتضمين ودمج عناصر متعددة تربط «دييز» بالمناطق الحرة الثلاث. كما ستوفر هذه المنصّات المدعومة بسحابة «لايف راي إكسبيرينس» (SM)، التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لمتصفحي مواقع الإنترنت تجارب سلسة ومحسنة وقابلة للتطوير. وعند الانتهاء، ستقوم «لايف راي» بتمكين «دييز» بأدوات الإدارة الذاتية، ما يضمن القدرة على مواكبة المتطلبات المحددة لكل منطقة حرة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في «دييز»، بدر بوهناد: «تقدم (دييز) خدماتها إلى مختلف شركاء الأعمال والمتعاملين في (المنطقة الحرة بمطار دبي)، و(واحة دبي للسيليكون)، و(دبي كوميرسيتي)، ومن ثم، فإن تركيزنا على تصميم المنصّات الرقمية القادرة على تلبية احتياجاتهم الفريدة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، لذا فإن تعاوننا مع (لايف راي) من أجل تحسين التجربة الرقمية للمتعاملين وشركاء الأعمال، من خلال منصّاتها المدعومة بالسحابة والمدارة ذاتياً».