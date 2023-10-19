منصّة رقمية لإدارة الشراكة بين «العام» و«الخاص»

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2023»، منصّة رقمية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تختص المنصّة، التي أطلق عليها اسم «DP3»، بإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداءً من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، مروراً بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية التي تنوي تنفيذ مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

وأكد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الدائرة على إرساء أسس النجاح للمشروعات الرأسمالية الحكومية، بجانب التوسّع في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة.