شراكة استراتيجية بين "جايتكس 2023" و"سبايكا"

عقدت إدارة معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات جيتكس مع شركة سبايكا للحلول والرصد الإعلامي شراكة استراتيجية رسمية لاجراء عمليات الرصد على مستوى العالم لأنشطته وأخباره وردود أفعال وانطباعات الزوار والعارضين فيه لدورته الحالية 2023، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 16-20 أكتوبر.

وفي سياق التعليق على هذه الشراكة الإستراتيجيه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سبايكا للحلول الإعلامية السيد بهاء قاسم الزيود بجهود إدارة معرض جيتكس في الدراسة المعمقة والمتابعة الحثيثة لسوق الإعلام الرقمي وتقييم الشركات الفاعلة في هذا القطاع، وأفاد بأن اختيار المعرض شركة سبايكا لتكون الشريك الرسمي في الرصد الإعلامي على مستوى العالم يمثل خطوة متقدمة للشركات الوطنية العاملة في مجال الحلول التقنية الإعلامية وأنه مؤشر قوي على تفوق شركة سبايكا في مجال الرصد الإعلامي وتحليل البيانات على مستوى عالمي.

ومن بين حزمة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة تبرز مجموعة من الخدمات مثل: خدمة الرصد الإعلامي الشامل، الذي يتمثل في مراقبة الأحداث والأخبار وما ينشر على مختلف وسائل الإعلام الاجتماعي والتقليدي على مدار الساعة، ويغطي ذلك كل ما يرد في فضاءات الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني المحلية والعالمية، بالإضافة لذلك يمكن لكل عميل من العملاء إنشاء وإدارة مركزه الإعلامي الخاص به على منصة الشركة، مما يسهل عملية أرشفة وتنظيم ونشر المحتوى الإعلامي بفعالية وفي الوقت المناسب.