750 ألف مشترك في منصة «إي آند مني»

قال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»، التابعة لمجموعة «إي آند»، خليفة الشامسي، إن إجمالي عدد المشتركين في «إي آند مني» منصة التكنولوجيا المالية التابعة للمجموعة، وصل حتى الآن إلى أكثر من 750 ألف مشترك.

وأضاف الشامسي في تصريحات صحافية أمس، على هامش معرض «جيتكس غلوبال»، أن المجموعة عملت على توسيع محفظتها لتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدماتها، فضلاً عن زيادة خدمات التحويلات الدولية حالياً إلى 200 دولة.

وأفاد بأن المنصة تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في تجربة العملاء، وتسعى لأن تصبح من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في الدولة والمنطقة، عبر توفير حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمرنة، ما يدعم الجهود في التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

وأوضح الشامسي: «حرصنا على توسيع خدماتنا عبر المنصة لتشمل جميع شرائح العملاء من ذوي الحسابات المصرفية، بحيث يتم الحصول على الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالية شاملة».

ولفت إلى أن الإمارات أصبحت رائدة في المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية، ويُظهر سوقها إمكانات نمو وحجم ابتكارات ملحوظة.

وذكر أن قيمة سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات، تقدر بنحو 39.3 مليار دولار (من حيث قيمة المعاملات) خلال العام الجاري، متوقعاً أن تسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد على 15% خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% خلال 10 أعوام، كما تهدف إلى أن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وأشار الشامسي إلى أن الشراكة مع «ماستركارد» أتاحت لـ«إي آند» تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وتزويد العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع، تمكنهم من سداد المدفوعات المالية، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، فيما تم إصدار أكثر من 250 ألف بطاقة رقمية، منذ الإعلان عن بطاقة «إي آند مني» في مارس الماضي.

وأضاف أن منصة «إي آند مني» تستهدف زيادة قاعدة العملاء؛ من خلال تقديم مجموعة من الميزات الجديدة المبتكرة عبر جميع خدماتها.

وفي ما يتعلق بمنصة «إي فيجن»، التابعة لمجموعة «إي آند»، قال الشامسي، إنها شهدت توسعاً في محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيراً إلى أنها سجلت أخيراً نمواً ملحوظاً في عائداتها السنوية، مع تسجيل أكثر من 4.5 ملايين مشترك في خدماتها.

• 200 دولة تشملها حالياً خدمات التحويلات الدولية بدعم من زيادة قاعدة المشتركين.